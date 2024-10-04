الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر إسرائيلية: 18 قتيلا في صفوف "جيش الاحتلال" والمستوطنين منذ بدابة شهر أكتوبر الجاري في جبهات الشمال

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :