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المقاومة اللبنانبة: استهدفنا قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غرب يارون بقذائف المدفعية وبصلية صاروخية

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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