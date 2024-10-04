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الاحتلال يشن اكثر من 10 غارات على عدة مناطق في اليمن

الاحتلال يشن اكثر من 10 غارات على عدة مناطق في اليمن
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار.

العالم _ اليمن

وأكدت وسائل اعلام يمنية نقلا عن مصادر امنية قولها أن طيران العدوان شن 4 غارات جوية على منطقة الصيانة بمديرية الثورة شمال صنعاء.

وأضاف أن طيران العدوان شن 7 غارات جوية على مطار الحديدة ومنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، كما شن غارة جوية على غربي مدينة ذمار.

وأوضح المصدر أن الغارات العدوان تأتي في إطار الضغط على الشعب اليمني جراء موقفه المشرف تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكدا أن الغارات لن تزيد الشعب إلا إصرارا وتمسكا بمواقفه المبدئة والإيمانية.

وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني قد استهدف بغارتين يوم أمس منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة.

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