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صفارات الإنذار تدوي في نيؤت مردخاي وكفار بلوم في إصبع الجليل

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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