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القناة 12 العبرية: رشقة صاروخية انطلقت من لبنان نحو الجليل

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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