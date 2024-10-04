الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: يوم صعب آخر في الشمال نتيجة إطلاق الصواريخ من لبنان وصفارات الإنذار لم تتوقف طوال اليوم

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :