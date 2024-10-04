شاهد.. حزب الله يكشف عن عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وفي تفاصيل الميدان أعلنت المقاومة قصف مدينة ‏صفد المحتلة وقاعدة إيلانيا بصليات صاروخية، كذلك قامت المقاومة باستهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في سعسع بصاروخ بركان ثقيل. وقصفت أيضا مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة،‏ والكريوت شمال حيفا بصليات صاروخية. كما استهدفت مرابض مدفعية الاحتلال الاسرائيلي في جنوب كريات شمونة بالصواريخ.

وعرض الإعلام الحربي التابع لحزب الله مشاهد من عملية استهداف معسكر إلياكيم ومربض نافيه زيف التابعين لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وفي إطار سلسلة عمليات 'خيبر' وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها کیان الاحتلال الإسرائيلي؛ اعلنت المقاومة الاسلامية أنها صلية من صواريخ فادي '2' التي استهدفت قاعدة 'ناشر' شرق حيفا. وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه،

وأضافت المقاومة أنها ستظل حاضرة وجاهزة للدفاع عن البلاد والشعب ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وظلمه.

وقالت المقاومة في بيان إنها استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية وحققت إصابة مباشرة.‏ وأعلنت استهداف دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح.