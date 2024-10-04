شاهد.. هذا ما تمخض عن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان..

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هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان بعد توليه منصبه الجديد على رأس الدبلوماسية الإيرانية، وذلك في مهمة قد تكون الاصعب.



زيارة استثنائية في منعطف استثنائي يمر به لبنان والمنطقة وجهت رسالة إلى العدو أن إيران لن تترك لبنان وشعبه وهي تقف الى جانب حزب الله بكامل ثقلها.



وزير الخارجية استهل جولته بزيارة السفير الايراني مجتبى أماني ومن ثم انتقل إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحث معه الأوضاع الراهنة في لبنان لا سيما تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان. ومن السراي الحكومي انتقل عراقجي إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن هناك أكد أن إيران ستبقى إلى جانب لبنان شعبا ومقاومة، والداعم الأكبر لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.



واختتم وزير الخارجية جولته بلقاء القوى والأحزاب الوطنية في السفارة الإيرانية في بيروت.