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المقاومة اللبنانية: قصفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط أفيفيم بصلية صاروخية كبيرة

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

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