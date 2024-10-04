إضراب شامل يعمّ الضفة الغربية بعد مجزرة طولكرم

العالم _ فلسطين

ودعا أبناء الضفة الغربية “للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق، دفاعا عن أرضنا و مقدساتنا وقضيتنا الوطنية”.

وقال بيان لحركة المقاومة الإسلامية حماس ” إننا إذ ننعى شهداء مجزرة طولكرم الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الغادر”، نؤكد أن “المقاومة في طولكرم وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال”.

وأكد البيان أن “ثبات شعبنا سيكون سداً منيعاً يحول دون تمادي وعربدة الاحتلال مهما عظمت التضحيات، وأن المقاومة في الضفة لا تهزها الضربات، بل تزيدها عزماً ومضياً، ولن تسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الخبيثة الرامية لتصفية قضيتنا”.

حركة الجهاد الإسلامي قالت إن قصف الاحتلال لمخيم طولكرم يثبت “أن لدى الكيان الصهيوني مخططات لتنفيذ حرب إبادة بحق شعبنا في الضفة المحتلة مثيلة لتلك التي ينفذها في قطاع غزة وأجزاء واسعة من لبنان”.

كما أكدت الحركة في بيان لها أن “هذه الجرائم” تضع “شعبنا أمام خيار وحيد، هو التمسك بالمقاومة دفاعا عن أرضنا ووطننا ومستقبل أبنائنا”.

من جهة ثانية، دعا الشيخ عكرمة صبري “أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل وكل من يستطيع الوصول إلى شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه، للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعاته المتطرفة”.