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مصادر عبرية: رصد حوالي 70 صاروخا أطلق من لبنان نحو الجليل الأعلى

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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