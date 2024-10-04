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الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان: استشهاد 11 مسعفا اليوم جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مراكز تابعة للهيئة جنوب لبنان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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