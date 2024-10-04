الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو عبيدة: العملية الأخيرة للمقاومة العراقية تحمل رسالة للاحتلال بأن تماديك في عدوانك سيجلب لك الخسائر والنكسات

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :