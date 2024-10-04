من قلب عمان .. نشامى الأردن يحيون إيران ويهتفون لمحور المقاومة

العالم - مراسلون

تجمع عشرات الآلاف من الأردنيين في منطقة وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في المسيرة المركزية الحاشدة التي دعت إليها الحركة الإسلامية في الأردن. تأتي هذه المسيرة تحت عنوان "أكتوبر بشائر النصر"، إحياءً للذكرى الأولى للهجوم الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، على مواقع عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر من العام الماضي.

رفع المشاركون في المسيرة شعارات وهتافات تدعم جميع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى دعمهم للمقاومة في جنوب لبنان وسوريا والعراق واليمن. كما حيوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قصفها الصاروخي لمواقع أمنية وعسكرية إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.

ندد الأردنيون في المسيرة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية يوم الخميس، والتي استهدفت مقهى كان يجلس فيه مجموعة من الشباب العزل، مما أدى إلى استشهاد العشرات من الأبرياء.

وجه المشاركون رسائل إلى الحكومات والأنظمة العربية بضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزمًا ودعمًا مطلقًا لفصائل المقاومة الفلسطينية.



وأكد المشاركون على إيمانهم بأن المقاومة هي الوسيلة الوحيدة لتحرير الأراضي المحتلة، مشيرين إلى دور حزب الله في جنوب لبنان وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى العمليات التي تشنها القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف عسكرية تابعة لأمريكا وبريطانيا والتحالف الدولي، الذي يعتبرونه شريكًا رئيسيًا للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة ولبنان.