قاليباف: صلاة جمعة اليوم كانت أروع مظهر من مظاهر الوحدة الوطنية

العالم _ إيران

وكتب قاليباف، في صفحته الشخصية على منصة إكس: إن إيران الشامخة لها أبناء غيارى كانوا حراس سلامة أراضيها عبر التاريخ. رجال اسود ونساء لبوات هزموا وأيسوا اعداء ايراننا الحبيبة على مدى الاف الاعوام بتفان وشجاعة.

واضاف: صلاة الجمعة اليوم في طهران التي أمّها قائد الثورة الاسلامية الحكيم، كانت أروع مظهر من مظاهر الوحدة الوطنية.

هذا وأُقيمت مراسم تكريم المجاهد في سبيل الله وسيد المقاومة الشهيد السيّد حسن نصرالله ورفاقه، ومنهم الشهيد العميد في حرس الثورة الاسلامية عباس نيلفروشان، من قبل قائد الثورة الإسلاميّة اليوم الجمعة في مصلّى الإمام الخميني (ره) بطهران.