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قصف إسرائيلي مستمر على العديسة وكفركلا والخيام وسهل مرجعيون جنوبي لبنان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

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