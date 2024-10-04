سفير ايران في بيروت: زيارة وزير الخارجية إلى لبنان شجاعة وقوية

العالم _ ايران

وكتب أماني، الذي أصيب في وقت سابق جراء الهجوم الإرهابي بواسطة أجهزة الاستدعاء (البيجر) ويخضع الان للعلاج، على صفحته الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي "اكس": زيارة الدكتور عراقجي الى لبنان كانت زيارة شجاعة وقوية وستكون لها نتائج إقليمية مهمة.

وأضاف: لقد اثبتت إيران دائما أنها تقف إلى جانب لبنان في المواقف الصعبة.

ولفت أماني إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح أبداً بتغيير مصير المنطقة من قبل أميركا والكيان الصهيوني غير الشرعي.

كما أكد سفير إيران في لبنان أن المستقبل ستحدده دول المنطقة وعلى رأسها جبهة المقاومة.

ووصل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي صباح اليوم الجمعة الى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستهل عراقجي جولته بزيارة السفير الايراني مجتبى أماني ومن ثم انتقل إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحث معه الأوضاع الراهنة في لبنان لا سيما تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان. ومن السراي الحكومي انتقل عراقجي إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن هناك أكد أن إيران ستبقى إلى جانب لبنان شعبا ومقاومة، والداعم الأكبر لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.