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نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله: اي عمق يدخل إليه العدو سيتحول إلى مقبرة لجنوده ودباباته

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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