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حركة المجاهدين الفلسطينية: نشيد بموقف المقاومة العراقية الثابت في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وندعو الى تكثيف العمليات ضد الكيان الصهيوني

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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