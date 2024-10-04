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القسام تعلن عن استشهاد 7 مقاتليها جراء غارة الاحتلال على طولكرم يوم امس

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

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