طيران العدوان الامريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة بثلاث غارات

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات منطقة الجبانة بالحديدة .



وكان طيران العدوان الامريكي البريطاني نفذ قبل ساعات سلسلة غارات استهدفت محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء وذمار. وبحسب شهود عيان فإن 4 غارات استهدفت معسكر الصيانة بمنطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء، حيث شوهد الدخان يتصاعد من المكان المستهدف.

وجاءت الغارات بعد مسيرة مليونية شهدها ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفاء لشهيد المسلمين القائد حسن نصر الله، ردد خلالها المتظاهرون عبارات السخط على أمريكا و"اسرائيل"، وحملوها المسؤولية الكاملة في جريمة اغتيال القائد الشهيد نصر الله، وما يتعرض له الشعبين الفلسطيني واللبناني من جرائم حرب إبادة صهيونية.

وذكرت مصادر اعلامية يمنية، أن طيران العدوان نفذ 4 غارات استهدفت منطقة الكثيب غربي مدينة الحديدة.

وتتعرض اليمن لغارات عدوانية أمريكية وبريطانية متواصلة منذ يناير كانون الثاني الماضي في محاولة لثني اليمن عن موقفه المساند للمقاومة الفلسطينية في غزة.

ونفذت القوات المسلحة اليمنية منذ أشهر سلسلة من الهجمات النوعية استهدفت عمق الكيان المؤقت بالصواريخ الباليستية الفرط صوتية والمجنحة والطائرات المسيرة، مؤكدة على موقفها الثابت والمبدئي المساند لغزة.

وفي محافظة ذمار جنوب صنعاء أفادت مصادر يمنية، بأن طيران العدوان الأمريكي البريطاني نفذ عدة غارات على مناطق جنوب المدينة.

ويحاول العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي إيقاف المساندة اليمنية لغزة، عن طريق تنفيذ غارات على عدة محافظات يمنية، غير أن هذه الغارات وكما أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لا تأثير لها.

وسبق للعدو الإسرائيلي أن استهدف منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن، حيث استهدف محطة الكهرباء وخزانات وقود، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 57 آخرين.