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طائرات الاحتلال تستهدف مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا بجنوب لبنان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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