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قتلى وجرحى بقوات الاحتلال اثناء محاولتهم التسلل إلى مارون الراس ويارون

قتلى وجرحى بقوات الاحتلال اثناء محاولتهم التسلل إلى مارون الراس ويارون
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أفاد ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، بمقتل وإصابة عدد من جنود النخبة في جيش العدو الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة، أثناء محاولتهم التقدم من محورين باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون عند الحافة الأمامية.

وقال الضابط الميداني انه حاول جنود النخبة في جيش العدو الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة، وبعد تغطية نارية مدفعية وجوية، التقدم من محورين باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون عند الحافة الأمامية، ولدى وصول القوات لنقاط الكمائن المعدّة مسبقًا، وبنداء لبّيك يا نصر الله، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عددًا من العبوات (بعضها زُرِع بالأمس) واشتبكوا مع ضباط وجنود النخبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، من مسافات قريبة وصلت إلى مسافة صفر، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوة المتسللة، ومن لم يُصَب حمل قتيلًا أو جريحًا وانسحب تحت غطاء مدفعي من مرابض العدو داخل الأراضي المحتلة.

كما نوه الى ان الصور التي نشرها اليوم جيش العدو الإسرائيلي لجنوده قرب منازل في قرية حدودية في جنوب لبنان تم تصويرها في بقعة جغرافية تبعد عشرات الأمتار عن الأراضي المحتلة حيث كما يعلم الجميع أن بعض الجنوبيين بنوا منازلهم بالقرب من الحدود.

وأوضح: بهدف الحصول على هذه الصور التي يحتاجها بشدّة نتنياهو المأزوم، كان الثمن أكثر من 20 قتيل وجريح في صفوف جنود النخبة، الأمر الذي أجبر الرقيب العسكري الإسرائيلي على إخفائه والتعتيم على الحدث.

وشدد الضابط الميداني في حزب الله على ان مجاهدي المقاومة الإسلامية يرصدون ويتابعون ويتصدون لكل تحرك معادٍ عند الحافة الأمامية في جنوب لبنان، ويطاردون جنود العدو الإسرائيلي في قواعدهم وثكناتهم الخلفية على طول الخط الحدودي في الأراضي المحتلة، بقذائف المدفعية وصليات الصواريخ.

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