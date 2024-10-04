الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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حزب الله يعلن عن تنفيذ 23 عملية ضد قوات الاحتلال في غضون 12 ساعة اي من الساعة السابعة صباحا الى السابعة مساء

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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