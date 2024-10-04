الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ضابط في غرفة عمليات حزب الله:الصور التي نشرها اليوم الاحتلال لجنوده قرب منازل في قرية قد تم تصويرها في منطقة تبعد عشرات الأمتار عن الأراضي المحتلة

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :