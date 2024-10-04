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ضابط ميداني في غرفة عمليات حزب الله: ليحصل الاحتلال على هذه الصور التي يحتاجها نتنياهو كان الثمن أكثر من 20 قتيلا وجريحا في صفوف جنود النخبة

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

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