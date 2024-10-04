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إصابات خطيرة بقصف الاحتلال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل

إصابات خطيرة بقصف الاحتلال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصدر مستشفى الشهيد صلاح غندور - بنت جبيل بيانا أعلن فيه عن إصابة تسعة افراد من الطاقم الطبي والتمريضي بإصابة بليغة وخطيرة عقب قصف الاحتلال الاسرائيلي للمستشفى.

وجاء في بيان صادر عن مستشفى الشهيد صلاح غندور - بنت جبيل 05-10-2024:

مساء اليوم تعرضت مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل لقصف همجي صهيوني بعد تلقيها تحذيرا من العدو بإخلائها، هذا القصف نتج عنه اصابة تسعة افراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم بليغة وخطيرة، على اثر هذا الإعتداء الغاشم تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره، وأبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى.
إن إدارة المستشفى تشكر جميع من ساهم بإخلاء الطاقم وتأمين الحماية لهم أثناء عملية الإخلاء، خاصة الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني .

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