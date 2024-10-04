الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: 18 جنديا قتلوا خلال الأيام الأربعة الماضية 9 منهم عند الحدود مع لبنان و7 في عملية تل أبيب و2 اثر المسيرات العراقية

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

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