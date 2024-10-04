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وكالة الأنباء اللبنانية: اصابة 9 من الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الشهيد صلاح غندور ببنت جبيل جنوبي البلاد جراء قصف همجي صهيوني

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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