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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في كفلار يوفال بإصبع الجليل

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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