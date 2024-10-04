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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في كفار يوفال بإصبع الجليل

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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