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غارات طائرات الاحتلال على منطقة الشويفات في ضاحية بيروت

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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