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مراسلة العالم: غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسورية

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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