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حزب الله: أعاد جنود العدو محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة فتصدى مجاهدو المقاومة لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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