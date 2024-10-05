غارات صهيونية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وصولا الى الشمال

فقد جدد العدو الاسرائيلي فجر السبت غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالمعلومات فقد شن طيران العدو سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية شملت أبنية سكنية في محيط مجمع سيد الشهداء(ع) في منطقة الرويس، كما تم استهداف مبنى في حي الأبيض، هذا وتم استهداف مبنى سكني في منطقة الشويفات.

وتزامنت الغارات الصهيونية على الضاحية، مع غارات صهيونية على مناطق في منطقة البقاع، حيث تم مساء الجمعة وفجر السبت استهداف عدة مناطق بقاعية، لا سيما منطقة رياق، وسرعين، كما تم استهداف بلدة سعدنايل وصولا الى الاعتداء بغارة جوية على بلدة الرفيد في البقاع الغربي، كما جدد طيران العدو استهداف محيط منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.

من جهة ثانية، اعتدى طيران العدو الاسرائيلي بغارة على شقة سكنية في مخيم البداوي شمال لبنان.

وبالاطار، قالت مصادر لبنانية إن “العدو يوسع عدوانه باتجاه الشمال عبر استهداف شقة داخل مخيم البداوي عبر طائرة مسيرة اغارت على مبنى تابع لحركة حماس”.

وتأتي الغارات العداونية الصهيونية بالتزامن مع الضربات المتواصلة والمؤلمة التي يتلقاها جيش العدو الاسرائيلي من قبل مجاهدي المقاومة اللبنانية على الحافة الامامية من المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين، حيث تكبد العدو خسائر بشرية كبيرة بوقوع العشرات من جنوده وضباطه بين قتيل وجريح في المحاولات الفاشلة للتوغل البري في القرى الجنوبية الحدودية.