السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تقتحم منطقة المريج في رفيديا بمدينة نابلس

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :