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مصادر فلسطينية: اطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في نابلس

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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