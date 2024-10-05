السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة جوية للاحتلال تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :