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مراسل العالم: وزير الخارجية الايراني عراقجي يصل العاصمة السورية دمشق

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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