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مصادر لبنانية:طيران الاحتلال يستهدف مركز الهيئة الصحية في بلدة صديقين

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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