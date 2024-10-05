أردنيون لنتنياهو: سيدفن جنودك في لبنان كما دفنوا في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وأشاد المشاركون في المسيرة بأداء فصائل المقاومة المسلّحة في فلسطين ولبنان واليمن، مؤكدين المشاركون استمرار دعمهم المطلق فصائل المقاومة، كما أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واللبناني، منددين في ذات السياق بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون.

وفي حديث لقناة العالم على هامش التظاهرة قال المراقب العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة: "اليوم ينقل نتنياهو المعركة إلى لبنان عله يجد نصرا في هناك لم يجده في غزة.. نقول له بوضوح سيدفن جنودك في لبنان كما دفنوا في غزة، ولن تحقق نصرا بل أنت تدفع الطوفان إلى حضن الأمة.. واليوم ملايين الأمة تنتظر هذه المعركة."

وأضاف: "لذلك إذا استمر في حماقته ونقل المعركة إلى سوريا والأردن نقول له إن في الأردن مليون ماهر الجازي [منفذ عمليّة معبر الكرامة الذي قتل ثلاثة من حرس الحدود الصهاينة] ينتظرون هذه المعركة.. ولذلك أوقفوا حرب الإبادة هذه وإلا فهي نهاية كيانكم بعون الله تعالى."

من جانبه قال مدير مكتب كتلة الإصلاح في مجلس النواب الأردني وليد الجهني: من العام السابع للهجرة في خيبر إلى 7 أكتوبر في غزة نفس الجيش.. جيش محمد.. ونفس المبادئ ونفس الصولة ونفس الذل سيكون عليهم بإذن الله تعالى.

وأضاف أن: الرسالة الأخرى للحكام والحكومات أن هذا هو الطريق، وأن الذي فعلته حركة حماس تستطيع أن تفعله أي دولة إذا أرادت، الرسالة واضحة.. لا توجد إرادة حقيقية لدى الكثير من الحكومات في مواجهة هذا العدو الصهيوني.

كما قال امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا: "هذه المقاومة التي حمت ظهر الشعوب العربية وحمت واجهاتها جميعا.. لها عليهم دالة في أن تنتصر لها الشعوب وأن تتحرك في الشوارع."

وأضاف: على الأنظمة سياسيا وعسكريا وتحشيدا داخليا أن يبادروا في حمايتها والدفاع عنها.. دفاعا عن حدودهم.. لأن الكيان الصهيوني يستهدف أيضا الأردن كما استهدف لبنان، وسيستهدف مصر والعراق وغيرها من الدول العربية.

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