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مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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