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الجهاد الاسلامي:استهداف القائد القسامي سعيد عط الله وعائلته بمخيم البداوي جريمة ضد الانسانية وعلى المحكمة الجنائية ومحكمة العدل وضع حدا لاجرام الاحتلال

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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