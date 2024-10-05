وزير الخارجية الايراني يصل الى دمشق

العالم - ايران

وفي منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعلن بقائي عن وصول وزير الخارجية "عباس عراقجي" إلى دمشق علی راس وفد في زیارة رسمیة إلى سوریا حیث سیلتقي بالمسوولین السوریین رفیعي المستوی لمناقشة العلاقات الثنائیة والتطورات الاقلیمیة.

وکان عراقجی قد وصل امس الجمعة الى بيروت لمنافشة مستجدات الساحة اللبنانية واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم المقاومة اللبنانية في مواجهة الكيان الصهيوني.

وبداء الوزير عراقجي جولته الى بيروت بزيارة السفير الايراني مجتبى أماني ومن ثم انتقل إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحث معه الأوضاع الراهنة في لبنان لا سيما تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان.

ومن السراي الحكومي انتقل عراقجي إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن هناك أكد أن إيران ستبقى إلى جانب لبنان شعبا ومقاومة، والداعم الأكبر لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.



واختتم وزير الخارجية جولته بلقاء القوى والأحزاب الوطنية في السفارة الإيرانية في بيروت.