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مصادر لبنانية:غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة قانا بقضاء صور دون وقوع اصابات

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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