شاهد/جيش الاحتلال يدمر منزل فنان لبناني في بيروت

العالم- لبنان

ومن أمام أنقاض منزله المدمر وأعمدة الدخان المتصاعدة، علق شريف بكلمات مؤثرة، قائلًا: "الحمد لله على كل حال، المهم أن ولادنا طلعوا بخير. كنا نقول كل شيء فداء سماحة السيد (الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله)، والآن نقول كله فداء روح سماحة السيد".

معين شريف: الاحتلال يواجه الأبرياء

وأضاف شريف: "ليس لدينا معامل أسلحة، وليس لدينا شيء يبحث عنه العدو المجرم الإرهابي. لدينا فقط بيوت نسكن فيها أولادنا ليتعلموا في الشتاء".

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وتوجه للاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "لم يكن لديه الشجاعة لمواجهة رجال الله في الميدان، فاختار مواجهة العزل والأبرياء والفنانين. على كل حال، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسابكم مع رجال الله في الميدان وليس معنا".

سلسلة غارات طالت الضاحية الجنوبية لبيروت

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات إسرائيلية الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء سبقها إنذارات لإخلاء مباني وأحياء بعينها.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت الغارات مركزًا مستحدثًا للدفاع المدني في الشياح، والسانت تريز، ومبنيين عند مفترق الجاموس صفير، ومحيط الشويفات، ومحيط منطقة الحدت حي الأميركان ومجمع المجتبى قرب كاليري سمعان ومجمع الأجنحة الخمسة في الشويفات – العمروسية.

وصباح اليوم، استهدفت الضاحية الجنوبية بغارة باتجاه الشويفات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

المصادر:

التلفزيون العربي- مواقع التواصل

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