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وزير الخارجية الايراني: يجب ان تكون هناك مساع جماعية من المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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