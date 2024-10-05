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وزير الخارجية الايراني من دمشق: اهم موضوع اليوم هو وقف اطلاق النار في لبنان وغزة وهناك مبادرات في هذا المجال

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

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