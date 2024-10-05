السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا اثناء تقدمها الى مرتفع الباط في حرش مارون بصاروخ موجه وايقاع طاقمها بين قتيل وجريح

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :