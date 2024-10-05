الاعتداءات الاسرائيلية تتجاوز جغرافيا الضحاية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الضاحية الجنوبية لبيروت ان الاحتلال الاسرائيلي وسع دائرة استهدافاته في لبنان حيث أغارت طائراته علی مخيم البداوي شمال لبنان.

وأكد مراسل العالم ان الاعتداء، استهدف شقة سكنية في الطوابق العليا، لاغتيال قيادياً في كتائب عزالدين القسام، ما أدی الی استشهاده مع زوجته وابنتيه.

وبينما كان يدعي الاحتلال انه يكتفي بالعمليات في ضاحية بيروت، استهدف قبل ايام منطقة الكولا في بيروت، لاغتيال قياديين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واليوم قام بقصف مخيم البداوي في شمال لبنان والشويفات وهي تقع علی تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت بالاضافة الی قصف مركزاً للمسعفين في الهيئة الصحية الاسلامية في منطقة الباشورة بالعاصمة بيروت.

ورأی مراسل العالم ان كيان الاحتلال بدأ يتجاوز جغرافيا الضاحية الجنوبية لبيروت لتحقيق أهدافه. وبينما يزعم الاحتلال انه يستهدف منصات اطلاق صواريخ او مخازن اسلحة واهداف عسكرية لحزب الله، الا ان تتبع وسائل الاعلام لاسيما قناة العالم أثبتت ان الاماكن المستهدفة ليست لها أي علاقة بالنشاطات العسكرية وجل القتلی هم من المدنيين العزل او المسعفين، حيث استشهد يوم أمس 19 شخصاً من المسعفين.